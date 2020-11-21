Мосийчук захотел избить Арахамию из-за позы перед Тимошенко

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук возмутился по поводу того, в какой позе лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия стоял во время выступления нардепа Юлии Тимошенко в Верховной Раде.

Фото этого эпизода Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это все, что нужно знать о быдле, которое возглавляет моносброд в парламенте…» — подписал кадр Игорь Мосийчук.

Он также заявил, что на этом кадре Арахамия находится в ожидании пинка, и выразил сожаление, «что ни одного настоящего мужчины рядом не оказалось».