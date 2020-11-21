Степанов на 10 тысяч повысил планку заболеваемости Covid-19, при которой в Украине объявят локдаун

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов повысил планку по суточному приросту заболевших Covid-19 для введения локдауна в стране. По его словам, этом случится, если количество зараженных превысит отметку в 30 000 человек в сутки.

Ранее глава Минздрава говорил об ужесточении карантина при выявлении 20 000 новых пациентов с Covid-19.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом глава МОЗ сказал в эфире программы «Мир и война» на телеканале «Интер».

По словам чиновника, превышение порога заполненности больниц коронавирусными пациентами свыше 30 тысяч в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему.

«Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное — это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему», — пояснил Степанов.

Он добавил, что на утро пятницы в больницах находится 27 902 заболевших Covid-19.

«Для нас это является самым критическим и серьезным показателем», — подчеркнул министр.

Также он сказал, что если люди будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить большой рост количества заболевших.

«Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тысяч, наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку», — сообщил глава Минздрава.