После окончания выборов власти в Одессе согласились на карантин выходного дня

Несмотря на недавний отказ подержать карантин выходного дня, власти Одессы, после того как прошел второй тур выборов, объявили о том, что дополнительные ограничения по субботам и воскресеньям все же введут.

Об этом сообщается в пресс-службе Одесского горсовета, соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, по итогам сегодняшнего заседания Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций все же решила ввести карантин выходного дня.

«На территории продолжают действовать ограничения «оранжевой зоны». Дополнительно прилагаются ограничения карантина выходного дня», — сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тихановский.

Также жителям города напомнили о необходимости придерживаться масочного режима в общественного транспорте и общественных местах.

Видео: YouTube / Одесский горсовет