Взрыв гранаты в Харькове: в полиции рассказали детали

Виновник инцидента со взрывом гранаты в Харькове подорвал три гранаты. Две из них он бросил в квартиру бывшей жены.

Об этом сообщает Национальная полиция в Харьковской области.

Выяснилось, что мужчина пришел к бывшей жене якобы за денежным долгом. После разговора в квартире он вышел на улицу и, разбив окна, бросил гранаты РГД-5 в кухню и комнату квартиры женщины. В это время она находилась в коридоре и не пострадала, находясь в квартире одна, отправив перед инцидентом на улицу сына и отца.

После начала полицейской операции мужчина начал бежать от них и во время этого он выбежал на детскую площадку, где подорвал третью гранату, взрыв которой ампутировал ему руку. Полиция задержала его сразу же и вызвала скорую помощь.

Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 15, пункту 5 ч.2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Палата, в которой находится мужчина, будет охраняться полицией, а по месту его жительства проведут обыски для возможного изъятия оружия и боеприпасов.