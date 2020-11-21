Перераховано прості продукти, які захищають від діабету і хвороб серця

Запальні процеси в організмі не є рідкістю. В першу чергу, вони спрямовані на стимулювання одужання від хвороб і загоєння ран. Однак в деяких випадках запалення стає хронічним, що призводить до патологічних змін.

Запалення вважається хронічним, коли імунна система на нього не реагує. В результаті у людини уражаються здорові тканини і клітини організму, що може викликати пошкодження ДНК, відмирання тканин і внутрішнє рубцювання.

Також хронічне запалення може призвести до раку, серцевих захворювань, ревматичного артриту, діабету 2 типу, ожиріння та астми.

За інформацією порталу Her Zindagi, на хронічне запалення впливає харчування людини. Щоб його уникнути, досить додати в щоденний раціон прості продукти.

До них відносяться овочі (в основному помідори, шпинат і капуста), фрукти і ягоди (апельсини, полуниця, чорниця і ожина), жирна риба, горіхи і оливкова олія.

Ці продукти містять натуральні антиоксиданти і поліфеноли, а також інші сполуки рослинного походження, які запобігають запалення і зменшують наслідки хронічного запалення.

Крім того, варто зменшити споживання цукру, фруктози, трансжирів, хліба і випічки, напівфабрикатів, червоного м’яса, смажених продуктів, маргарину і сала.