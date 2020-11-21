Джамала умилила поклонников до слез трогательными фото своих сыновей и мужа

5 месяцев назад известная певица во второй раз стала мамой. В честь этого небольшого юбилея она сделала домашнюю фотосессию, чем умилила своих поклонников до слез.

У Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова два сына – 2-летний Эмир-Рахман и 5-месячный Селим-Гирай. Видно, что мама очень любит своих малышей и много времени уделяет им, при этом успевая заниматься пением и снимать клипы.

Вчера она поделилась очень атмосферными фото своих сыновей, посвятив пост 5-месячному Селиму такими словами:

Если фото старшего Эмира она без опаски выставляет, то личико малыша старает уберечь от попадания в кадр.

Братики Эмир и Селим

На семейном снимке из детской комнаты видно, что для мальчиков уже установлен спортивный уголок. Интерьер светлый и чистый, нет лишних вещей.

Семейное фото Джамалы

Джамала и дома одевается очень стильно – красивый брючный костюм удобен в домашних делах.

Мама и сын

Папа тоже умеет обращаться с малышом – держит его уверенно и нежно.

Папа и сын

Заботливая мама показала, как переодевает сына.

Старший брат любит малыша и оберегает его. Дай Бог, так будет всю жизнь.

Нежные семейные фото певицы с мировым именем еще раз показали, что семья – это превыше всего и должна быть на первом месте.