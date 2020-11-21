Джамала умилила поклонников до слез трогательными фото своих сыновей и мужа

5 месяцев назад известная певица во второй раз стала мамой. В честь этого небольшого юбилея она сделала домашнюю фотосессию, чем умилила своих поклонников до слез.
У Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова два сына – 2-летний Эмир-Рахман и 5-месячный Селим-Гирай. Видно, что мама очень любит своих малышей и много времени уделяет им, при этом успевая заниматься пением и снимать клипы.
Вчера она поделилась очень атмосферными фото своих сыновей, посвятив пост 5-месячному Селиму такими словами:
Если фото старшего Эмира она без опаски выставляет, то личико малыша старает уберечь от попадания в кадр.
Братики Эмир и Селим
На семейном снимке из детской комнаты видно, что для мальчиков уже установлен спортивный уголок. Интерьер светлый и чистый, нет лишних вещей.
Семейное фото Джамалы
Джамала и дома одевается очень стильно – красивый брючный костюм удобен в домашних делах.
Мама и сын
Папа тоже умеет обращаться с малышом – держит его уверенно и нежно.
Папа и сын
Заботливая мама показала, как переодевает сына.
Старший брат любит малыша и оберегает его. Дай Бог, так будет всю жизнь.
Нежные семейные фото певицы с мировым именем еще раз показали, что семья – это превыше всего и должна быть на первом месте.