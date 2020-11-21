Княгиня Шарлен и князь Альбер II на Национальном дне Монако (фото)

Княжеская семья вышла в свет

Каждый год 19 ноября в Монако празднуется Национальный день страны. По этому случаю вся княжеская семья посещает службу в Соборе святого Николая в Монте-Карло, а затем выходит на балкон Дворца, чтобы поприветствовать подданных. Не стал исключением и этот год, даже несмотря на пандемию.

Правда, на этот раз можно было подумать, что княжеская семья пришла на траурное мероприятие – практически все ее представители вместе с княгиней Шарлен появились на публике в черном цвете. Однако, как оказалось, случайностью это не было: таким образом князь Альбер II решил почтить память жертв COVID-19. По этой же причине в этот день был отменен парад и праздничный салют.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

На публике 62-летний князь Альбер II и 42-летняя княгиня Шарлен появились с их пятилетними детьми: близнецами Жаком и Габриэллой. Также в праздновании Национального дня Монако приняли участие Александра Ганноверская, Андреа Казираги и Татьяна Санта-Доминго, Беатрис Борромео и Пьер Казираги и принцесса Каролина.

Интересно, что во время торжественной службы фотографам удалось запечатлеть забавный момент: в то время как князь Альбер II отдавал честь, его сын Жак попытался скопировать отца, также приложив руку к виску.

Фото: Instagram @hshmonacoworld