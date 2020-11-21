Шесть простых продуктов могут увеличивать продолжительность жизни

Чтобы увеличить продолжительность жизни, в рацион следует включать больше здоровых продуктов, и речь не идет о какой-то дорогостоящей изысканной пище.

В публикации издания Tempo эксперты в области питания назвали шесть простых продуктов, которые могут увеличивать продолжительность жизни.

«В общем, вы не ошибетесь, если будете употреблять больше растительных продуктов: фруктов и овощей, бобовых, орехов и семечек, цельного зерна, трав и специй – их регулярное употребление этих является главным пищевым ключом к улучшению здоровья», — заявили специалисты.

Говоря о простых продуктах, которые могут увеличивать продолжительность жизни, они рекомендуют к употреблению следующие.

Черника. Эта ягода богата витамином С и другими антиоксидантами, а также противовоспалительными средствами, которые являются крайне полезными для поддержания длительного здорового функционирования мозга, его когнитивных способностей. Вдобавок укрепляется сердечная мышца, сокращается риск некоторых типов рака.

Грецкие орехи. Исследовательские данные говорят, что женщины, регулярно употребляющие грецкие орехи, чаще демонстрируют здоровое старение, чем те, кто их не ест. Иными словами, любительницы орехов старше 65 лет, оказываются менее подверженными хроническим заболеваниям, проблемам с памятью и психикой.

Зеленый чай. Его главное достоинство – насыщенность мощными антиоксидантами, включая вещество EGCG, катехины, флавоноиды, теанин. Их комплексное действие препятствует всасыванию жиров, снижает уровень холестерина, улучшает состояние сердца и показатели артериального давления.

«Добавление двух чашек несладкого чая в ежедневный рацион помогает увеличить продолжительность жизни», — заявили научные специалисты.

Фасоль. Будучи богатым фитонутриентами, витаминами, минералами, клетчаткой, этот простой продукт очень эффективно поддерживает хорошее состояние сердца и кишечника, стабилизирует уровень сахара в крови, защищает от набора лишнего веса.

Специи. Чтобы увеличить продолжительность жизни, медики советуют заменить ими часть соли, присутствующей в ежедневном рационе. Это способствует сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы, несмотря на возраст.

Груши. Вещества флавонолы, содержащиеся в их составе, обеспечивают снижение риска развития деменции. Вдобавок продукт отличается высоким содержанием клетчатки, что приносит пользу кишечнику, сердечно-сосудистой системе и общему здоровью с возрастом.