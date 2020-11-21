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Во Львовской области сотрудника окружного административного суда поймали на взятке

21.11.2020

Во Львовской области задержали сотрудника местного окружного административного суда, который вымогал три тысячи долларов, обещая повлиять на решение коллегии судей одного из апелляционных судов региона. 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

«Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили и задержали работника отдела хозяйственного обеспечения Львовского окружного административного суда по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — сказано в сообщении. 

По данным следствия, служащий требовал и получил 3 тысяч долларов за влияние на коллегию судей одного из апелляционных судов области. 

«За эти средства обещал содействовать отмене приговора по делу, которое находится на рассмотрении у судей, и направлению его на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — указано в сообщении.

Сейчас продолжается расследование и устанавливается причастность возможных сообщников коррупционера, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

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