Плюс 14 580 за сутки: в Украине заразились коронавирусом 612 665 человек

В Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждено 612 665 случаев коронавируса. Из них за сутки были обнаружены 14 580, что побило предыдущий рекорд.

Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев (+215), при этом 282 313 пациентов (+7989) смогли побороть ее. Статистикой в Facebook поделился министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.

За предыдущие сутки COVID-19 заболели еще 610 детей и 590 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области – 1342, г. Киев – 1213, Сумской области – 961, Киевской – 953 и Запорожской – 810.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах возросло:

г. Киев – 57 807 случаев;

Винницкая область – 15 164 случая;

Волынская область – 21 131 случай;

Днепропетровская область – 27 544 случая;

Донецкая область – 19 685 случаев;

Житомирская область – 25 664 случая;

Закарпатская область – 21 165 случаев;

Запорожская область – 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 305 случаев;

Киевская область – 29 380 случаев;

Кировоградская область – 4142 случая;

Луганская область – 5617 случаев;

Львовская область – 40 416 случаев;

Николаевская область – 14 607 случаев;

Одесская область – 36 727 случаев;

Полтавская область – 17 942 случая;

Ривненская область – 27 539 случаев;

Сумская область – 21 833 случая;

Тернопольская область – 25 259 случаев;

Харьковская область – 50 784 случая;

Херсонская область – 8359 случаев;

Хмельницкая область – 25 820 случаев;

Черкасская область – 17 149 случаев;

Черновицкая область – 30 636 случаев;

Черниговская область – 13 955 случаев.

Напомним: в статистике от главы Минздрава и сайта СНБО отсутствуют данные о ситуации с заражением COVID-19 населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Глава Минздрава подчеркнул, что за прошедшие сутки в больницы был госпитализирован еще 1761 украинец с коронавирусной инфекцией. Также осуществлено 71 949 тестирований на диагностику вируса – 45 508 методом ПЦР и 26 441 методом ИФА. За все время пандемии в Украине проведено 4 154 333 ПЦР-тестирования.