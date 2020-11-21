Сюмар: справа проти лідерів Майдану та обшуки у Музеї Революції Гідності – це російський сценарій знецінення досягнень України

Влада Зеленського через правоохоронні органи реалізує російський сценарій знецінення досягнень держави Україна після Революції Гідності, тому й виникла справа проти лідерів Майдану, як один з елементів реваншу.

Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар в ефірі телеканалу «Прямий».

«Обшуки в Музеї Революції Гідності, і ця «справа Кузьміна» проти лідерів Майдану – це така демонстрація реваншу з боку Антимайдану. І до цього реваншу Антимайдан йшов весь останній рік так точно, а то й півтора року», – сказала депутатка.

За її словами, нині реваншисти досить впевнено себе почувають за підтримки президента Володимира Зеленського. «Ми не бачимо жодних кримінальних справ, пов’язаних із проросійською діяльністю окремих політиків, відстоювання і лобіювання інтересів держави-агресора, що було б логічно у ситуації країни, яка веде війну. Натомість якраз із проросійськими політиками активно заграє сьогодні влада, вони мають режим повного сприяння, в них все добре із роботою телеканалів, до яких є питання у багатьох експертів щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі», – додала вона.

«Але намагаються максимально пресувати політиків Майдану, це стосується і п’ятого Президента України Петра Порошенка», – заявила Вікторія Сюмар.

Депутатка зазначила: «Це реалізація російського сценарію. Росія має довести неуспішність Революції Гідності. Це її надзавдання».

За словами Вікторії Сюмар, українські урядовці «чи то по дурості, чи то від жадібності, чи то через якесь непорозуміння відпрацьовують цей російський сценарій і погодилися на цю роль», хоча складно не розуміти кому це вигідно і за чиїми інструкціями пишуться такі заяви.

«Сьогодні для майданівців дуже важливо розуміти, що під загрозою не тільки конкретні люди, які там були. Найбільше і найгірше те, що після таких важких років, які країна пережила і рухалася вперед, сьогодні під загрозою цінності Майдану. Справедливість, свобода, західний розвиток, прозорість влади – всі ці речі, щодо яких ми спостерігаємо суттєвий відкат», – підкреслила представниця «Європейської Солідарності».

Вона зазначила, що ДБР викликає політиків Майдану у статусі свідків у справі про захоплення державної влади, однак існує практика, коли статус у ході розслідування може бути змінений. «Це класична схема, як перевести лідерів Майдану із статусу свідків у статус підозрюваних», – вважає Вікторія Сюмар.

Вона також нагадала що кілька років ДБР розслідувало справу про захоплення влади парламентом, де вона проходила свідком: «Це був тотальний суцільний абсурд, а не справа».

«У нас ніколи не було настільки політично залежних правоохоронних органів, ніж вони є зараз», – наголошує Вікторія Сюмар.