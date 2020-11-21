Нацполиция получила от международных партнеров 18 автомобилей

Эти авто помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления

Подразделения превентивной деятельности Национальной полиции Украины получили от международных партнеров 18 служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу, 20 ноября.

Авто поступят в девять регионов Украины.

«В частности, транспорт получат мобильные группы по противодействию домашнему насилию и полицейские офицеры громад в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой областях», — идет речь в сообщении.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что полученные автомобили помогут полицейским лучше и оперативнее реагировать на заявления и вызовы граждан:

«Одна из приоритетных задач полиции — это улучшение реагирования на заявления и сообщения граждан, в том числе — противодействие домашнему насилию. Уже в рамках реорганизации территориальных подразделений Нацполиции мы создаем структурные подразделения противодействия домашнему насилию», — отметил Фацевич.