Койки для пациентов с Covid-19 в Киеве заполнены на 52,5% – Кличко

Койки, подготовленные для пациентов с Covid-19 в Киеве, заполнены на 52,5%. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге в Киеве в пятницу, 20 ноября.

Кличко сообщил, что сейчас 1200 из этих коек обеспечено подачей кислорода.

«Киев уже подготовил более 4500 коек для приема больных с COVID-19 в 26 коммунальных медучреждениях столицы. Заполненность этих коек на сегодня составляет 52,5%», — сказал он.

Еще в двух больницах Киева продолжаются работы по обеспечению кислородом дополнительно более 600 коек.

За счет средств городского бюджета ведутся работы по расширению ковидного стационара в Киевской городской клинической больнице №7, где уже оборудовали 140 коек для пациентов с COVID-19 и оснастили доступом кислорода 40 коек.

«Учитывая динамику распространения заболевания, мы приняли решение увеличить количество коек в этой клинике до 200, из них с подачей кислорода обустроили 160», — сказал Кличко.

Новое ковидное отделение в этой клинике планируется открыть в начале декабря.

Более того, в больнице №7 готовится помещение для лаборатории, в которой будет проводиться тестирование и обработка тестов на Sars-Cov-2.

Кличко уточнил, что в настоящее время в коммунальные больницы Киева госпитализировано 1966 пациентов с коронавирусом, в том числе 24 ребенка. 730 пациентов находятся в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1035 пациентов, на аппарате ИВЛ находятся 35 пациентов.

«Мы продолжаем искать новые возможности для обустройства дополнительных коек», — подчеркнул Кличко.