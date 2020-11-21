На Вінничині пьяний прокурор та секретар судді влаштували смертельну ДТП

ДТП сталась ввечері 20 листопада в селі Лука-Барська. Про аварію з потерпілими повідомила адвокат Лариса Криворучко.

«Под Баром авария. Секретарь судебного заседания — труп. Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор). Бедные люди. Не гоняйте сейчас. Машина прокурора Лаврова — он был сегодня у меня в судебном процессе и проиграл», — написала вона у ФБ.

За даними місцевих жителів, у салоні авто був не суддя, а помічник судді. Та додають — у машині було троє людей.

Відомо, що є одна загибла. Її звати Вікторія, у неї залишилось двоє дітей…