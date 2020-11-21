В Украине полностью исчезла река длиной в 200 км

В Черниговской области из-за людей пересохла река Остер, длина которой 199 километров.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на слова начальника бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) Натальи Грудницкой.

Впоследствии насаждения сельскохозяйственных культур вплотную около реки она засыхает.

«То есть, болото, которое питало реку, отсутствует. Полностью распахана прибрежно-защитная полоса. Участок территории в Бахмачском районе, который официально считается истоком реки Остер, уничтожен», — констатировала специалист.

По ее словам, исток реки начинается в безлюдном месте, где были торфяные болота, но теперь там поля. И причиной исчезновения реки является не изменение климата, а необдуманные действия людей.

Река стала зарастать и заиливаться в результате неправильного использования. Там установлены 18 гидротехнических сооружений со шлюзами. Некоторые из них глухие, что привело к остановке течения.

«Люди думали о своих местные нужды и не понимали, что уничтожают всю экосистему», — отметила Грудницкая.

Специалисты работают на спасением реки. Сейчас демонтируют шлюзы, уже убрали два, а до конца года планируют снести все. Также расчищают заросли около реки. Кроме того, прокуратуру просят разобраться с незаконными насаждениями возле реки.

Река Остер начинается в селе Кальчиновка Бахмачского района. Она впадает в Десну.