В Черкассах руководитель медучреждения растратила миллионы из COVID-фонда – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила растрату миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасс на борьбу с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба СБУ, организовала противоправный механизм руководитель медучреждения. Она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн гривен.

Оперативники установили, что стоимость приобретенной медицинской продукции была существенно завышена. Например, цена защитных костюмов для врачей превышала рыночную более чем в два раза.

Кроме того, оказалось, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок.

Мероприятия по разоблачению незаконной сделки проводились совместно со следователями Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры.