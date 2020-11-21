Майкл Дуглас розповів, як почався його роман з Кетрін Зетой-Джонс

Нещодавно Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс відзначили 20-ю річницю весілля.

В честь цього Дуглас записав розповідь про те, як зустрівся зі своєю коханою, і виклав його в Instagram.

«Я був на показі в Голлівуді, у когось вдома, ми дивилися «Зорро». І протягом усього фільму я думав: «Ого, а хто ця дівчина? Вона чудова». Через місяць повинен був відбутися кінофестиваль в Довілі. Я перевірив розклад, і виявилося, що вони будуть показувати «Зорро», — каже в запису Дуглас. Актор тут же попросив свою асистентку з’ясувати, чи планує Зета-Джонс присутнім на заході і чи не хоче вона випити з ним.

«Прийшла відповідь: «Так, міс Зета-Джонс там буде, але лише одну ніч. Вона зараз знімається у фільмі «Пастка» з Шоном Коннері. Але вона не проти зустрітися з вами і випити». На наступний день я приїхав на фестиваль з Антоніо Бандерасом і Мелані Гріффіт. І ми з нею зустрілися. На більше я і не сподівався. Але потім вона запросила мене разом повечеряти. «Звучить дуже добре», — подумав я», — продовжив Майкл. Після вечері він і Кетрін зустрілися ще раз. Усе розвивалося добре, але потім, за словами Дугласа, він припустився помилки.

«Одного разу подивився на неї і сказав: «Я стану батьком твоїх дітей». А вона відповіла: «Я багато про тебе чула. Мабуть, все це правда. Доброї ночі». І пішла. А вранці вона покинула фестиваль. Я думав, що я все зіпсував. Але, на щастя, пізніше ми налагодили контакт. А що було далі — вже зовсім інша історія», — закінчив свою розповідь Дуглас.

У Кетрін і Майкла двоє дітей: 17-річна Керіс і 20-річний Ділан. Подружжя нерідко нагадує, що вони народилися в один день, 25 вересня, і вважають, що їх відносини — це доля. Однак в 2013 році пара була на межі розлучення, наскільки відомо, через біполярний розлад Зети-Джонс. Однак актори і в цей раз відновили відносини.