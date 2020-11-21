Сын президента США получил положительный тест на SARS-CoV-2

В США сын президента Дональд Трамп-младший получил положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2.

Об сообщает AP news со ссылкой на его представителя.

По словам человека из команды Дональда Трампа-младшего, сын главы государства сдал тест в начале недели и с тех пор находится на карантине.

«До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19», — подчеркнул он.

Напомним, 2 октября стало известно о заражении президента Трампа коронавирусом. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом, он перенес COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, более 130 сотрудников Секретной службы США, охраняющих первых лиц государства, в том числе президента США Дональда Трампа, заразились коронавирусом в ходе его предвыборного турне.