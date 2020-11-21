Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, — Госпогранслужба

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП.

Гражданин РФ, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ВОТ Украины и выезда с нее.

В то же время мужчина наотрез отказывался признать посещения оккупированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.

Кирилл Гребенщиков — российский актер, снявшийся в многочисленных сериалах. Лауреат премии ФСБ России в номинации «Актерская работа» (2-я премия) — за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале «Фантом».