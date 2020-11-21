К 2030 году в Украине будет только электрический общественный транспорт

Через девять лет, к 2030 году, в Украине общественный транспорт, прежде всего автобусы, будет только электрическим. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Перевод всего украинского общественного транспорта на электрическую энергию предусматривает Национальная транспортная стратегия, которая разработана под руководством Криклия. В ней указывается и конкретный срок – к 2030 году.

За девять лет в нашей стране должен полностью обновиться автобусный парк. Автобусы с двигателями внутреннего сгорания за это время должны убрать с линий, а вместо них запустить электробусы.

При этом за девять лет в Украине нужно сделать большую сеть электрических заправок для электромобилей и электрического общественного транспорта.

На первый взгляд кажется, что 2030 год – это вполне реальная дата. Но давайте вспомним, что даже в Европе до сих пор сеть станций для зарядки электрокаров ещё плохо развита. Значит, Правительству придется инвестировать в Национальную транспортную стратегию очень большие средства. В противном случае вряд ли она будет реализована.