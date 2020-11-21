Mercedes сделал GLS-Maybach скромнее

Модель Mercedes-Maybach GLS 600, несмотря на индекс, оснащается не двигателем V12, а лишь битурбовосьмёркой 4.0 (557 л.с. и 730 Нм), пусть и в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. В таком виде автомобиль доступен в Германии, Китае и скоро выйдет на рынок Северной Америки. А дальше возможны варианты. Как, например, в той же Поднебесной, где стартовали продажи двухнаддувной шестицилиндровой модификации GLS 480. Правда, новый для семейства GLS индекс не несёт каких-то свежих решений по технической части. Силовой агрегат здесь такой же, как на Мерседесе GLS 450.

В плане внешности Mercedes-Maybach GLS 480 ничем не отличается от своего старшего брат (те же колёса на 22–23 дюйма, опциональный двухцветный окрас), за исключением шильдика с индексом на двери багажника. Но и от этого отличительного знака при покупке машины можно отказаться.

Задних пассажиров будут убаюкивать стандартная пневмоподвеска, раздельные кресла, которые могут наклоняться на угол до 43,5 градуса и которые дополнены подогревом, вентиляцией и массажем. Для полноты картины можно включить Шаде, чей роскошный голос будет литься из 27 динамиков 1590-ваттной аудиосистемы Burmester.

Кроссовер получил мотор 3.0, развивающий 367 л.с. и 500 Нм, электрический довесок EQ Boost, добавляющий на разгоне 22 силы и 250 ньютон-метров, и девятиступенчатый «автомат». Разумеется, динамические характеристики снизились, но остались вполне приемлемыми: ускорение до сотни у версии GLS 480 занимает 6,6 с, тогда как у GLS 600 — 4,9. О максимальной скорости новинки пока ни слова, но, уверены, она, как и у старшей модели, ограничена электроникой на 250 км/ч. Двигатель поменьше заметно повлиял на цену кроссовера. Если GLS 600 стоит в Китае минимум 2,16 млн юаней ($328 600), то за GLS 480 просят 1,59 млн юаней ($241 900).

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