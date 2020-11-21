Рано или поздно украинцы вернут Крым силовым путем. И пусть тогда Путин не обижается, сам же сказал, что имеют право

Путин: «Азербайджан возвращал территории, которые он считал, да и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь».

Крым всё мировое сообщество считает украинским. Значит, по логике Путина, Украина имеет право силовым путем возвращать Крым при участии любых союзников, способных помочь.

Думаю, рано или поздно украинцы смогут воспользоваться этим советом.

И пусть тогда Путин не обижается. Сам же сказал, что имеют право.