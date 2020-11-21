Экс-министр Милованов стал внештатным советником Ермака

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя информацию о его возможном назначении советником главы ОП.

“На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: Covid, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины”, – написал Милованов.