У берегов Тасмании с корабля зафиксировали яркий метеорит

Размер и яркость пролетевшего небесного тела поразила исследователей, находящихся на борту судна.

В Австралии к югу от острова Тасмания 18 ноября в небе пролетел яркий зеленый метеорит. Явление сняли на видео с исследовательского судна RV Investigator. Об этом сообщило гособъединение научных и прикладных исследований Австралии CSIRO.

“То, что мы увидели при просмотре видеозаписи, поразило нас: размер и яркость метеорита были невероятными”, – рассказал член экипажа судна Джон Хупер.

На кадрах, снятых с борта корабля, видно, что яркий метеор оставлял отражение в воде, подобные по силе лунному отражению.

Явление было снято, когда корабль RV Investigator находился в Тасмановом море примерно в 100 км к югу от побережья Тасмании.

Фото: кадр из видео