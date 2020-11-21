Визначено перші симптоми дефіциту йоду в організмі

Йод потрапляє в організм з їжею і зберігається в щитовидній залозі. Якщо організм не отримує достатню кількість цієї речовини, може виникнути його дефіцит, який негативно позначиться на здоров’ї. При цьому необхідна щодобова доза йоду змінюється протягом усього життя людини, відзначили лікарі.

Існує кілька основних симптомів нестачі речовини, але одним з перших є аномальне збільшення щитовидної залози.

Якщо цей стан не лікувати, то залоза може збільшитися настільки, що виникнуть серйозні проблеми з диханням, повідомляє MSN.

Основна функція йоду – допомогти синтезувати гормони цього органу, які беруть участь майже у всіх процесах в організмі: від споживання кисню до нормального функціонування нервової системи.

При розвитку дефіциту йоду виникає втома, чутливість до холоду і порушення циклу у жінок.

Щоб заповнити недолік речовини, рекомендується збільшити споживання продуктів, багатих йодом. До них відносяться кисломолочні і морепродукти, морська сіль, бобові, банани і м’ясо. Крім того, також варто звернути увагу на йодовану сіль, додали медики.