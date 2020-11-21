Зеленский: Для политиков революция – путь к желаемым креслам

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Достоинства и Свободы. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Украинский лидер отметил, что сегодняшний день для народа нашей страны особенный, так как он связан с началом двух революций.

«И они, и студенческая Революция на граните, тридцатилетие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом», — подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что изменения, которые произошли и не произошли после революций, стали отражением тех ценностей, за которые боролись люди на баррикадах. Он признал, что можно долго спорить, оправдались ли их надежды, но большим достижением, которое отрицать нельзя, стало новое сознание граждан и власти.

Президент заявил, что вместе украинцы могут все и у каждой власти будут напоминания о том, что идти против воли народа нельзя.

«Мы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. А самое главное – защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность», — сказал Зеленский.

Он высказал уверенность, что сегодня украинцы должны не только помнить о ключевых моментах своей истории, но и вынести и усвоить важные уроки.

«Для людей революция – это путь к желаемым изменениям. Для политиков – путь к желаемым креслам», — подчеркнул украинский лидер.

Президент призвал украинцев строить новую, свободную и достойную Украину, не слушая старых политиков.

«Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность должны также стать не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями для каждого украинца.

Также на сайте президента сообщается, что 21 ноября состоялась церемония почтения памяти Героев Небесной Сотни от имени Зеленского. В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Президент отметил, что за 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций, в которых народ отстаивал европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан.

Украинский лидер подытожил, что мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы.

Праздник Свободы и Достоинства был основан 2014 году на честь двух важных исторических событий — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Ранее Украина праздновала День Свободы 22 ноября.