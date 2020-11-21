Как Киев нарушает карантин выходного дня

В субботу, 21 ноября, в Украине начал действовать второй карантин выходного дня. По всей стране должны были открыться только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Остальные магазины, фуд-корты, развлекательные зоны в ТРЦ, кинотеатры, театры и спортзалы – закрыть свои двери до понедельника.

Полиция Киева провела рейды по заведениям для проверки соблюдения карантина в столице.

Журналист Oбозревателя присоединился к правоохранителям и проверил, соблюдают ли карантинные ограничения в столице.

Полицейские закрыли один из магазинов непродовольственных товаров «Червоний маркет». Владелец должен будет оплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Также была обнаружена работа секс-шопа во время карантина выходного дня. Его закрыли.

В ТРЦ «Аладдин» на Позняках работали «Люксоптика» и ресторан на вынос. Госпродпотребслужба составила протокол, так как для работы в торговом центре у заведения должен быть отдельный вход.

В Киеве прекратили работу ночного клуба NEBESA и пиццерии Mister Cat за нарушения карантинных ограничений.

Несмотря на карантин выходного дня, возле станции метро «Почайная» кипела торговля на «барахолке».

В переходах возле станций метро в Киеве тоже активно идет торговля.