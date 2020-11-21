Названы регионы Украины, где осталось меньше всего коек для больных COVID-19

В двух областях Украины уже более чем на 70% заполнены больничные койки в медучреждениях, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Тогда как в среднем по стране заполнены 52% таких койко-мест. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения, опубликованные на его сайте.

В частности, наиболее загруженными на сегодняшний являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве, который несколько недель лидирует по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19, заняты 54,3% коек.

Всего же в стране введены уже 53 445 больничных коек для больных коронавирусом или пациентов, у которых подозревают этот диагноз.

Кроме этого, в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 21 ноября, он составляет 424,7 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области – 727,2, а в столице этот показатель равен 491,7.

Напомним: в Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждены 612 665 случаев COVID-19. Из них за сутки были выявлены 14 580, что побило предыдущий рекорд. Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев, при этом 282 313 пациентов смогли побороть ее.



