Чемпіонку світу виключили зі збірної Білорусі через підтримку протестів

Чемпіонка світу з фрістайлу Олександра Романовська була виключена з національної збірної Білорусі через те, що підтримувала протести проти Олександра Лукашенка.

Романовська, а також тренер білоруської збірної з фрістайлу Микола Козеко висловлювалися на підтримку протестів в країні. Також спортсменка виступила за перерахунок голосів на президентських виборах і підписала відкритий лист проти політичних репресій.

Про своє виключення зі збірної спортсменка повідомила в коментарі sportrbc.ru.

“Складно змовчати, закрити очі на те, що відбувається, тому навіть не роздумувала. Наслідки, звичайно, були передбачувані. Але ця та ситуація, в якій потрібно показувати людські якості. Так, мене фактично виключили зі збірної через те, що відкрито підтримала протести. Але зараз я ні про що не шкодую, тому що чиста совість завжди важливіше”, – сказала Романовська.

“Основний удар припав на нас двох. Тренера ще не прибрали, але йому вже надіслали листа про те, що він повинен повернути отримані стипендії за рік або навіть більше”, – додала спортсменка.

Романовська є чемпіонкою світу 2019 року, дворазовою чемпіонкою зимової Універсіади-2019 і багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.