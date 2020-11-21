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В Киеве автомобиль «сбежал» от владельца и устроил ДТП

21.11.2020

В Киеве уличные камеры наблюдения зафиксировали курьезный случай: оставленный владельцем автомобиль сам уехал с парковки на проспекте Науки, выехал на проезжую часть и там попал в ДТП, зацепив Volkswagen и Alfa Romeo.

Владелец автомобиля, вернувшись из магазина, не нашел Ford на парковке и заявил в полицию об угоне. Практически одновременно полицейских вызвали на ДТП c участием Ford и еще двух машин. Таким образом, автомобиль-«беглец» был найден, а владельцу придется отвечать за забывчивость. В полиции считают, что владелец просто не поставил машину на стояночный тормоз.

Составлен протокол о нарушении правил по ст. 124 КоАП. Хозяину машины может грозить лишение прав на 6−12 месяцев.

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