Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: названа цифра

В Украине в 2020 году мужчинам и женщинам для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 27 лет стажа. При средней зарплате и указанной «норме» по количеству отработанных лет можно рассчитывать на пенсию в размере около 2,7 тыс. грн.

Так, согласно закону «Об общеобязательном пенсионном страховании», размер пенсии считается по формуле: средняя зарплата за три года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. На данный момент средняя зарплата за три года составляет около 10 тыс. грн. Таким образом, с 27 годами стажа можно рассчитывать на 2,7 тыс. грн пенсии.

Таким образом, коэффициент замещения зарплаты пенсией будет на уровне 27%. Также стоит отметить, что чем больше стаж, тем выше выплату можно получить. К примеру, при 35 годах размер пенсии составит уже 3,5 тыс. грн (при условии, что размер зарплаты будет на уровне средней).

Какие пенсии получают украинцы:

Киев – 4676 грн;

Винницкая область – 2848 грн;

Волынская область – 2841 грн;

Днепропетровская область – 3860 грн;

Донецкая область – 4428 грн;

Житомирская область – 2948 грн;

Закарпатская область – 2693 грн;

Запорожская область – 3597 грн;

Ивано- Франковская область – 2909 грн;

Киевская область – 3456 грн;

Кировоградская область – 3000 грн;

Луганская область – 4098 грн;

Львовская область – 3086 грн;

Николаевская область – 3155 грн;

Одесская область – 3225 грн;

Полтавская область – 3321 грн;

Ровенская область – 2826 грн;

Сумская область – 3057 грн;

Тернопольская область – 2619 грн;

Харьковская область – 3455 грн;

Херсонская область – 2909 грн;

Хмельницкая область – 2839 грн;

Черкасская область – 3017 грн;

Черниговская область – 2695 грн;

Черновицкая область – 3031 грн.

Отметим, размер заработной пенсии зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.