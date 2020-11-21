Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: названа цифра

В Украине в 2020 году мужчинам и женщинам для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 27 лет стажа. При средней зарплате и указанной «норме» по количеству отработанных лет можно рассчитывать на пенсию в размере около 2,7 тыс. грн.
Так, согласно закону «Об общеобязательном пенсионном страховании», размер пенсии считается по формуле: средняя зарплата за три года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. На данный момент средняя зарплата за три года составляет около 10 тыс. грн. Таким образом, с 27 годами стажа можно рассчитывать на 2,7 тыс. грн пенсии.
Таким образом, коэффициент замещения зарплаты пенсией будет на уровне 27%. Также стоит отметить, что чем больше стаж, тем выше выплату можно получить. К примеру, при 35 годах размер пенсии составит уже 3,5 тыс. грн (при условии, что размер зарплаты будет на уровне средней).
Какие пенсии получают украинцы:
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Киев – 4676 грн;
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Винницкая область – 2848 грн;
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Волынская область – 2841 грн;
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Днепропетровская область – 3860 грн;
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Донецкая область – 4428 грн;
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Житомирская область – 2948 грн;
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Закарпатская область – 2693 грн;
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Запорожская область – 3597 грн;
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Ивано- Франковская область – 2909 грн;
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Киевская область – 3456 грн;
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Кировоградская область – 3000 грн;
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Луганская область – 4098 грн;
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Львовская область – 3086 грн;
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Николаевская область – 3155 грн;
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Одесская область – 3225 грн;
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Полтавская область – 3321 грн;
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Ровенская область – 2826 грн;
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Сумская область – 3057 грн;
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Тернопольская область – 2619 грн;
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Харьковская область – 3455 грн;
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Херсонская область – 2909 грн;
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Хмельницкая область – 2839 грн;
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Черкасская область – 3017 грн;
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Черниговская область – 2695 грн;
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Черновицкая область – 3031 грн.
Отметим, размер заработной пенсии зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.