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У бронзового призера Олимпиады умер сын

21.11.2020

В ночь с 19 на 20 ноября скончался украинский легкоатлет Николай Багач. Спортсмену стало плохо в момент, когда он находился за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

«В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни Николай Багач. Ему было всего 27 лет. Николай занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача», — говорится в сообщении. 

По предварительной информации, Багачу стало плохо в момент, когда он находился за рулем. Очевидцы инцидента сразу вызвали карету «скорой», но она приехала лишь через полчаса. Все это время первую медицинскую помощь спортсмену оказывали прохожие. 

Уточняется, что прощание с Николаем Багачом состоялось сегодня, 21 ноября, в 13:15. Спортсмена похоронили на Северном кладбище.

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