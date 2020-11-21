У бронзового призера Олимпиады умер сын

В ночь с 19 на 20 ноября скончался украинский легкоатлет Николай Багач. Спортсмену стало плохо в момент, когда он находился за рулем.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

«В ночь с 19 на 20 ноября ушел из жизни Николай Багач. Ему было всего 27 лет. Николай занимался толканием ядра, представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы. Он был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, Багачу стало плохо в момент, когда он находился за рулем. Очевидцы инцидента сразу вызвали карету «скорой», но она приехала лишь через полчаса. Все это время первую медицинскую помощь спортсмену оказывали прохожие.

Уточняется, что прощание с Николаем Багачом состоялось сегодня, 21 ноября, в 13:15. Спортсмена похоронили на Северном кладбище.