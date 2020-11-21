Солистка группы Go-A рассказала о новой песне для Евровидения-2021

Группа Go-A, которая в этом году должна была представлять Украину на Евровидении-2020, уже активно готовится к музыкальному конкурсу в 2021 году. Коллектив написал несколько новых песен и уже почти определился, с которой из них будет выступать на шоу.

Об этом в прямом эфире “Сніданку з 1+1” рассказала солистка группы Екатерина Павленко. По словам певицы, они с коллегами делают ставки на новую композицию, в которой они подняли “очень интересную тему, связанную с Украиной” (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Мы уже написали несколько песен, но еще будем писать, пока есть время и пока не почувствуем, что это та песня, с которой мы поедем. У нас есть несколько вариантов, но еще одна песня у нас в работе, на которую главные ставки… Мы нашли очень интересную тему, связанную с Украиной, очень резонирует в нас лично. Она будет построена на украинском фольклоре. Мы сейчас как раз работаем над ней. Мне кажется, что это та самая песня, с которой мы будем представлять Украину”, – заявила певица.

Напомним, группа Go-A была выбраны с песней “Соловей” как представитель Украины на Евровидении-2020, которое должно было пройти в Роттердаме, но было отменено из-за пандемии коронавируса.