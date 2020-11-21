Алексиевич отказалась возвращаться в Беларусь, пока Лукашенко не уйдет в отставку

Член Координационного совета по передаче власти в Беларуси, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в страну, пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не уйдет со своей должности.

Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle.

С сентября белорусская писательница живет в Берлине, куда приехала с официальной целью лечения. Она отметила, что западные страны «не понимают, что происходит в Беларуси».

Сама Алексиевич уверена, что в ее стране продолжается гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко воюют против своих сограждан. Оппозиционер добавила, что мир молчит, «пока маленькая гордая страна борется с бешеным убийцей».

По мнению писательницы, санкций, которые были введены ЕС, недостаточно, потому что Лукашенко и так запретил чиновникам выезжать из РБ. Она сказала, что западные страны могли бы исключить Беларусь из международной банковской системы и ввести санкции против нефтяной промышленности.

Алексиевич добавила, что это имело бы тяжелые последствия для экономики страны, а Лукашенко был бы бессилен против протестов, которые начались бы потом.