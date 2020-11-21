Массовое тестирование на антитела поможет предсказать, куда движется коронавирус — ученые

По словам известного английского врача Мириам Стоппард, массовое тестирование на антитела к коронавирусу может дать ученным и исследователям ценную информацию, благодаря которой можно будет понять, где находится вирус и просчитать, куда он движется.

Об этом пишет издание Мirror.

Так, врач получила результаты теста на антитела к Covid-19 спустя полгода после перенесенной болезни. После повторных тестов выяснилось, что даже через девять месяцев после выздоровления от коронавирусной болезни, согласно результатам ИФА-тестирования, она все еще имела антитела к вирусу. После этого Стоппард, как и многие другие ученые, уверена, что именно тест на антитела идеально подходит для того, чтоб обнаружить тех, кто уже перенес Covid-19.

Кроме того, ученые Оксфордского и Бирмингемского университетов заявляют, что массовое тестирование людей поможет отслеживать распространение коронавируса. Это даст ценную информацию о том, где находится вирус, куда он движется и где, вероятно, повлечет опасные последствия для населения.

Отмечают, что антитела к Covid-19 определяют с помощью ИФА-тестирования крови. Если ИФА-тест показывает наличие антител IgG, то это означает, что человек уже переболел Covid-19. Если обнаружены антитела IgM, то пациент пока все еще болеет. А вот антитела IgA обнаруживают на ранней стадии заражения. Основными тестами на антитела, которые используются сейчас в Великобритании, является тест-системы двух флагманов Abbott и Roche.