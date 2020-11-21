Удаленная работа и масочный режим: Сербия ужесточает карантин

Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается график работы всех развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии.

Со вторника все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00. При этом жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.

Также запрещаются собрания в группах более пяти человек. Также жителей переводят на удаленную работу, чьи обязанности это позволяют.

Кроме того, ограничивается наполняемость общественного транспорта.

Вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.