В Украине отремонтировали одну из худших дорог страны

На капитально отремонтированной трассе Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев 19 ноября открыли движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

«19 ноября мы открыли движение транспорта по капитально отремонтированной трассе Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, которую долгое время называли одной из худших дорог Украины. Сейчас 66 километров покрытия автодороги уже в цементобетоне», – сообщили в «Укравтодоре».

Председатель «Укравтодора» Александр Кубраков отметил, что дорога Н-14 имеет большое стратегическое значение для страны и ведет к Николаевским портам. При правильной эксплуатации ожидаемый межремонтный срок бетонной дороги Н-14 составит 18 лет.

«Ремонтировать трассу предполагалось в течение трех лет, но мы справились за год. При этом качество работ на очень высоком уровне, так как специалисты Службы автодорог и я лично постоянно осуществляли контроль качества выполненных работ от основания до покрытия дороги. Чтобы защитить трассу от перегрузок уже скоро перед Николаевом будет установлен автоматический весовой контроль WIM для взвешивания в движении», – рассказал глава Службы автодорог Владислав Невеселый.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область 21 августа, где он проинспектировал строительство бетонной дороги Н-14 “Александровка-Кропивницкий-Николаев”, сказал, что на Николаевщине до конца 2020 года будет капитально отремонтировано или построено около 200 километров дорог, а в следующем году планируется это количество увеличить в 2,5 раза.

В рамках программы Президента “Большое строительство” в 2020 году на строительство и восстановление дорог в Николаевской области выделено финансирование из бюджета – 4,2 млрд. грн., из них – 1,2 млрд. грн. предусмотрено на реконструкцию дороги Н-14.

Фото: САД в Николаевской области.