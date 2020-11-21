В Одессе парень пошел в гости, выпал из окна многоэтажки и погиб

В субботу, 21 ноября, в Одессе из окна 12-этажного дома на улице Пестеля выпал молодой парень. Он умер на месте.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
Так, около шести часов утра в правоохранительные органы обратились друзья погибшего, у которых он находился в гостях.
«Смерть парня наступила в результате падения из окна двенадцатиэтажного дома на улице Пестеля», — говорится в сообщении полиции.
На данный момент сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (с пометкой «самоубийство») УК Украины. Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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