Президента Федерации футбола Гаити пожизненно дисквалифицировали за сексуальное насилие

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала и оштрафовала бывшего президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта, обвиненного в изнасиловании нескольких спортсменок Ганы.

Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, Жан-Барт занимал должность президента Федерации с 2000 и избирался на эту должность пять раз. За это время в сексуальных домогательствах и изнасиловании его обвинили сразу несколько футболисток.

Несмотря на то, что суд Гаити все же оправдал Жана-Барта, в Европе его ждет штраф в размере одного миллиона швейцарских франков или 925 тысяч евро.

Теперь Жан-Барт планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).