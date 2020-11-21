Зеленский сказал, при каком условии не было бы Майдана

Революция Достоинства состоялась из-за того, что не было выполнено большую часть из задекларированного в 2004 году.

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время видеосвязи с участниками трех революций.

«Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена – не случилась бы революция в 2013-м», – считает он.

По словам Зеленского, в 2019 году украинское общество еще раз подчеркнуло, что оно «очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит».

«Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция», – сказал президент.

Во встрече приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, жена погибшего Героя Небесной Сотни Наталья Бойко, участники Революции на граните, Оранжевой революции и Евромайдана, ветераны АТО.