В день седьмой годовщины Евромайдана Зеленский провел онлайн-встречу с участниками трех революций

В субботу, 21 ноября, в день седьмой годовщины Евромайдана, президент Украины Владимир Зеленский провел видео-встречу с участниками украинских революций 1991, 2004 и 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты. Глава государства заявил, что благодаря трем революциям каждый украинец теперь знает, что изменения действительно возможны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Фраза «От меня ничего не зависит» — это на сегодня миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа — решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти», — заявил Зеленский.

Так, президент считает, что обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос о том, какие уроки нужно вынести из трех революций и как не повторять ошибок.

«По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом — против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, еще не означает действительно наступления изменений», — предостерег президент.

Также он добавил, что именно этим в основном пользуются политики, что приводит к новым революциям.

«Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена — не случилось бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция», — поделился своим мнением президент.

Кроме того он сказал, власть сегодня стремится и обязательно введет инструмент народовластия как один из путей, когда воля народа получит форму реальных, легитимных решений, и гражданин будет услышан, без надобности рисковать жизнью на баррикадах. Но существует и ряд задач, которые, по мнению лидера страны, нужно решить.

«Речь идет о том, как сплотить общество не «против», а «за». Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова? Как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети?», — заявил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках встречи сказал, что убежден в том, что Украина станет членом Евросоюза, но важно то, как именно общество и государство пройдут этот путь.

«Мы отказываемся от советских рудиментов в экономике, мы становимся более откровенными и толерантными. Учимся заботиться и поддерживать друг друга. Меняется наша политическая культура. Общество меняется. Но этого не произошло бы без судьбоносных событий 1991, 2004 и 2014 годов. И именно поэтому мы навсегда в долгу перед теми, кто отдал свою жизнь ради лучшего будущего Украины», — отметил премьер.

Известный украинский и бывший народный депутат Владимир Филенко сказал, что события 1991, 2004 и 2014 годов — это «три этапа одной революции».