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Эрдоган пообещал, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна всему миру

21.11.2020

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет доступна по всему миру и должна справедливо распределяться.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на обращение Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам саммита G20 в режиме видеоконференции.

«В период пандемии мир и развитые страны не смогли продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь. До сегодняшнего дня Турция оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20», — сказал также Эрдоган.

Поэтому страны G20 должны «подготовить и задействовать механизмы», которые помогут обеспечить равноправный доступ к вакцине для всех.

 

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