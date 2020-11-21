Каждый пятый бессимптомный: ученые обнародовали ранее неизвестные факты о коронавирусе

Ученые опубликовали ранее неизвестные факты о том, как бессимптомные больные влияют на распространение коронавируса.

Исследователи сообщили, что многие люди не имеют симптомов во время вируса, пишет издание «Nature».

Как стало известно, зараженные, которые переносят COVID-19 без последствий, распространяют инфекционный агент в меньшей степени.

Так, каждый пятый инфицированный не будет испытывать никаких симптомов. Такие пациенты могут передать вирус минимальному количеству людей.

Ученые отметили, что все люди должны продолжать носить маски и держать дистанцию, чтобы снизить распространение вируса.

Исследователь инфекционных заболеваний в Медицинской школе Стэнфордского университета Крутика Куппалли считает, что проблема с установлением достоверной цифры частоты бессимптомного протекания COVID-19 заключается в определении людей.

В начале эпидемии исследования показали, что частота бессимптомных случаев может достигать 81%. В прошлом месяце мет-анализ рассчитал частоту бессимптомного перенесения болезни – около 17%.

Стоит добавить, у большинства людей симптомы COVID-19 развиваются через 7-13 дней после заражения.