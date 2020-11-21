ЖК Kandinsky Odessa Residence под уголовным делом: на что нужно обратить внимание инвесторам

Строительство апартаментов Kandinsky Odessa Residence омрачено уголовными расследованиями.

Об этом говорится в отчете экспертов ресурса НЕРУХОМІ.

Так, экспертам стало известно, что ГБР осуществляет досудебное расследования в уголовном производстве, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Материалами уголовного производства было установлено, что строительство Kandinsky Odessa Residence никоим образом не связано со строительством курортно-оздоровительного комплекса, а документальное оформление под видом «курортно-оздоровительного комплекса для детей с родителями» является лишь прикрытием незаконного возведения многоэтажного жилого дома.

Строительство ЖК Kandinsky Odessa Residence

nerukhomi.ua

Тем не менее эксперты НЕРУХОМІ отмечают, что несмотря на то, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц Одесского городского совета, а не застройщика, такая ситуация позволяет правоохранительным органам существенно вмешиваться в его хозяйственную деятельность.

Согласно официальной информации, Kandinsky Odessa Residence – курортно-оздоровительный комплекс с апартаментами. Строится по адресу: ул. Французский бульвар, 63/65 в Одессе. Состоит из четырех 21-этажных домов и подземного паркинга.