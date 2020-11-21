Если уж все равно придется вводить локдаун, то лучше прямо сейчас

Если же закроете всех 15 декабря — добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну…
Читаю. Власть ждёт 30’000 заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря.
Об этом пишет сегодня вечером в Фейсбуке общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко.
К сожалению.
Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.
Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.
Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.
Эти две недели во многих сферах — это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях — реальный шанс пережить все это и выжить.
Я точно знаю.
Для многих.
Это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года.
Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.
Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.
Сотни сфер ждут и готовятся.
Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.
Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.
Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.
Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.
Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.
Открою власти секрет.
Чтобы хорошо отработать Новый Год.
Компании заранее увеличивают складские запасы.
Импортёры заранее везут больше товаров.
Заводы заранее переходят на две смены — чтобы забить склады.
Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом.
Рестораны заранее составляют меню и программу.
Слышите — ЗАРАНЕЕ.
Там наверху они думают:
— Да какая разница, когда закрыть страну — 25 ноября или 15 декабря.
Но здесь, у ходящих по земле людей болит голова от десятков вопросов:
— Брать дополнительных работников на декабрь или забить?
— Делать последние закупки или забить?
— Вкладывать отложенное «на чёрный день» в товар или забить.
— Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить, или уже сейчас закрыться и забить.
— Рассчитывать ещё на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.
Пока ещё не поздно.
Хватит записывать эти тупые видосики — поговорите со страной честно.
Если все равно придётся закрывать — закрывайте лучше прямо сейчас.
Пожалуйста.
Не ждите середины декабря.
Если вы это сделаете сейчас, то не только собьёте темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.
Если же закроете всех 15 декабря — добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.
Думать вам нечем.
Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.