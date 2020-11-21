Если уж все равно придется вводить локдаун, то лучше прямо сейчас

Если же закроете всех 15 декабря — добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну…

Читаю. Власть ждёт 30’000 заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря.

Об этом пишет сегодня вечером в Фейсбуке общественный активист и бизнесмен Алексей Давиденко.

К сожалению.

Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.

Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.

Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.

Эти две недели во многих сферах — это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях — реальный шанс пережить все это и выжить.

Я точно знаю.

Для многих.

Это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года.

Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.

Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.

Сотни сфер ждут и готовятся.

Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.

Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.

Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.

Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.

Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.

Открою власти секрет.

Чтобы хорошо отработать Новый Год.

Компании заранее увеличивают складские запасы.

Импортёры заранее везут больше товаров.

Заводы заранее переходят на две смены — чтобы забить склады.

Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом.

Рестораны заранее составляют меню и программу.

Слышите — ЗАРАНЕЕ.

Там наверху они думают:

— Да какая разница, когда закрыть страну — 25 ноября или 15 декабря.

Но здесь, у ходящих по земле людей болит голова от десятков вопросов:

— Брать дополнительных работников на декабрь или забить?

— Делать последние закупки или забить?

— Вкладывать отложенное «на чёрный день» в товар или забить.

— Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить, или уже сейчас закрыться и забить.

— Рассчитывать ещё на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.

Пока ещё не поздно.

Хватит записывать эти тупые видосики — поговорите со страной честно.

Если все равно придётся закрывать — закрывайте лучше прямо сейчас.

Пожалуйста.

Не ждите середины декабря.

Если вы это сделаете сейчас, то не только собьёте темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.

Если же закроете всех 15 декабря — добьёте не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.

Думать вам нечем.

Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.