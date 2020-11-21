Во Львове донор спас жизни сразу трех человек

В ночь на 21 ноября во Львове врачи сделали пересадку органов трем пациентам от одного донора. По данным больницы, органы были взяты у умершего от инсульта 28-летнего львовянина. Семья подписала согласие на передачу органов — сердца и двух почек — нуждающимся пациентам.

— Донор — молодой человек, 28 лет. Инсульт. Мы неделю боролись за него, но, к сожалению, его мозг умер. После того, как консилиум врачей это подтвердил, родные согласились на донорство. Это были мама, сестра и беременная первенцем жена. Она первой без лишних разговоров согласилась подписать документы. Ей было важно, чтобы сердце ее покойного мужа продолжило биться, — рассказал гендиректор больницы Олег Самчук.

Он добавил, что сердце получил 36-летний житель Константиновки, страдающий от кардиомегалии. Его собственное сердце из-за осложнений гриппа увеличилось в четыре раза. Почку донора пересадили 51-летнему львовянину, который последние два года был вынужден регулярно проходить процедуру диализа, а в целом болеет свыше десяти лет. Вторую почку получил мужчина из Киева, у которого отказал ранее пересаженный орган – последние полгода он находился на заместительной почечной терапии.

— Самая большая благодарность — семье донора. Мы глубоко сочувствуем вашей потере и надеемся, что понимание того, что три человека продолжат жить благодаря вашему непростому решению, хотя бы немного уменьшит боль, — подчеркнул врач.