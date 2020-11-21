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В Іспанії знайшли сотні древніх мусульманських гробниць

21.11.2020

Древній ісламський некрополь, що містить понад 4500 тіл, був виявлений на північному сході Іспанії, археологи розкопали понад 400 гробниць на невеликій ділянці.

Гробниці були виявлені в місті Таусте, недалеко від Сарагоси, повідомила Ева Хіменес, археолог, яка зараз проводить розкопки в цьому районі.

Арабські війська вторглися на Піренейський півострів і почали його завоювання до 711 році. Вони залишалися там протягом наступних семи століть до 1492 року, коли територія була повністю відвойована християнами.

За словами дослідників з Університету Країни Басків, мусульманське панування Таусте в традиційних і письмових джерелах вважалося «випадковим і навіть неіснуючим», але культурна асоціація регіону давно підозрювала, що цей район був домом для великої ісламської громади.

Згідно дослідникам з Університету Країни Басків, з 711 по 1492 рік межі між християнською північчю і ісламським півднем постійно змінювалися зі зміною суверенної влади.

За словами Піни Пардос, директора Антропологічної обсерваторії ісламського некрополя Таусте, перші розкопки в 2010 році виявили некрополь, розташований як мінімум на двох рівнях. В цьому році було знайдено більше 400 тіл після того, як місцева влада наказали провести великі розкопки в цьому районі.

«Рідко можна провести розкопки і знайти 400 гробниць. Це приголомшливо», — сказала вона.

Піна Пардос додала, що всі скелети були поховані згідно з ісламськими звичаями і звернені на південний схід в сторону Мекки. Експерти вважають, що відкриття поставить під сумнів попередні припущення про мусульманські поселення в цьому районі.

«Ми бачимо, що мусульманська культура і ісламська присутність в цьому регіоні важливіше, ніж ми думали», — сказав Гіменес.

«Тут, в Таусте, проживала велика кількість мусульман з самого початку присутності мусульман в Іспанії. Це дуже важливо — 400 мусульманських гробниць показують, що люди жили тут століттями», — сказала вона.

За словами Піни Пардос, останки будуть каталогізовані, збережені для дослідження і вивчення.

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