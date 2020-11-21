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В РФ семеро человек умерли, отравившись антисептиком для рук

22.11.2020

Семь человек умерли от отравления спиртосодержащим веществом, предназначенным для обработки рук.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

 

«Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь», — говорится в сообщении.

В ходе исследования вещества было установлено, что в нём содержится 69% метанола. Сообщается, что в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком, из которых семь стали летальными.

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