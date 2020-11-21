В РФ семеро человек умерли, отравившись антисептиком для рук

Семь человек умерли от отравления спиртосодержащим веществом, предназначенным для обработки рук.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине «Баай Ас» граждане приобрели 5 литровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь», — говорится в сообщении.

В ходе исследования вещества было установлено, что в нём содержится 69% метанола. Сообщается, что в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком, из которых семь стали летальными.