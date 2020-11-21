В Одессе загорелось студенческое общежитие. Спасатели провели эвакуацию

В Одессе вечером в субботу, 21 ноября, загорелось студенческое общежитие. Спасатели провели эвакуацию жителей и потушили возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

«21 ноября в 17:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в комнате на 5-м этаже 7-ми этажного здания общежития №9 Одесской юридической академии, адресу: Приморский район, ул. Академическая, 30. Подразделения автоматически направлялись по повышенному вызову пожара. По прибытию отделения спасателями установлено возгорание домашних вещей и мебели в комнате на 4-м этаже здания общежития», — указано в сообщении.

Для борьбы с огнем спасателям потребовалось 10 единиц техники и 43 человека личного состава.

Пожар был локализирован в 17:29 и потушен в 17:35, площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. С верхних этажей спасли двое человек, всего эвакуировали 15 жителей здания. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.