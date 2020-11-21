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У США назвали найбільш надійні авто сучасності

22.11.2020

Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей.

Найбільше надійних машин виявилося серед “японців”, а ненадійних – серед “американців”.

Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota.

Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.

Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore.

Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.

Десять найнадійніших авто 2020 року версії Consumer Reports

  • Toyota Prius;
  • Lexus NX;
  • Buick Encore;
  • Lexus GX;
  • Honda HR-V;
  • Toyota Prius Prime;
  • Hyundai Kona;
  • Audi A5;
  • Audi A4;
  • Mazda CX-5.

    • Десять найбільш ненадійних авто 2020 року версії Consumer Reports

  • Chevrolet Silverado;
  • Subaru Ascent;
  • Volkswagen Atlas;
  • Jeep Compass;
  • Volvo XC90;
  • Chevrolet Colorado;
  • Tesla Model S;
  • Jeep Wrangler;
  • Ford EcoSport;
  • Volvo XC60.
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