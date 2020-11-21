У США назвали найбільш надійні авто сучасності

Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей.
Найбільше надійних машин виявилося серед “японців”, а ненадійних – серед “американців”.
Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota.
Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.
Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore.
Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.
Десять найнадійніших авто 2020 року версії Consumer Reports
Десять найбільш ненадійних авто 2020 року версії Consumer Reports