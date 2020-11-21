У США назвали найбільш надійні авто сучасності

Американська некомерційна організація Consumer Reports склала рейтинг надійності авто 2020 року. Переможці й аутсайдери були обрані як серед марок, так і конкретних моделей.

Найбільше надійних машин виявилося серед “японців”, а ненадійних – серед “американців”.

Як випливає зі звіту Consumer Reports, абсолютним переможцем в питанні надійності стала Mazda. Їй вдалося обійти багаторічних лідерів цього рейтингу – Lexus і Toyota.

Також експерти похвалили Honda і Buick. А ось найменшу надійність продемонстрували Lincoln, Tesla і Volkswagen. Крім того, нарікання викликали Mini і Ford.

Що ж стосується моделей, найвищий рівень надійності показали Toyota Prius, Lexus NX і Buick Encore.

Зі зворотного боку рейтингу розташувалися Chevrolet Silverado, Subaru Ascent і VW Atlas.

Десять найнадійніших авто 2020 року версії Consumer Reports

Toyota Prius;

Lexus NX;

Buick Encore;

Lexus GX;

Honda HR-V;

Toyota Prius Prime;

Hyundai Kona;

Audi A5;

Audi A4;

Mazda CX-5.

Десять найбільш ненадійних авто 2020 року версії Consumer Reports

Chevrolet Silverado;

Subaru Ascent;

Volkswagen Atlas;

Jeep Compass;

Volvo XC90;

Chevrolet Colorado;

Tesla Model S;

Jeep Wrangler;

Ford EcoSport;

Volvo XC60.